Mentre le ripercussioni di questa difficile uscita dal torneo per la Turchia continuano a farsi sentire, l'ex attaccante della Nazionale Nihat Kahveci ha rilasciato analisi pungenti, prendendo di mira direttamente i giocatori chiave della squadra. In primo luogo, nel mirino di Kahveci c'è Arda Guler: "Sono uno di quelli che lo elogia di più. Arda ha giocato in modo evasivo, non dovrebbe offendersi. Prima della partita ho detto: 'Non ha corso rischi contro l'Australia, oggi Arda dovrebbe rischiare'. Quando erano in dieci uomini e sono stati colti in fuorigioco su calcio d'angolo... Arda ha giocato in modo evasivo da quel momento in poi, è rimasto lì".
L'accusa di Kahveci a Calhanoglu
Kahveci non ha però risparmiato dalla sua analisi negativa il capitano Hakan Calhanoglu: "Nessuno dovrebbe parlarmi del cross che ha fatto o del colpo di testa di Deniz. Arda, che gioca nel Real Madrid e ci rappresenta con orgoglio, non dovrebbe assumersi così poche responsabilità. Lo stesso vale per Hakan Çalhanoğlu, che sta brillando all'Inter. Chi avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità non l'ha fatto".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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