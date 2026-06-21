Mentre le ripercussioni di questa difficile uscita dal torneo per la Turchia continuano a farsi sentire, l'ex attaccante della Nazionale Nihat Kahveci ha rilasciato analisi pungenti, prendendo di mira direttamente i giocatori chiave della squadra. In primo luogo, nel mirino di Kahveci c'è Arda Guler: "Sono uno di quelli che lo elogia di più. Arda ha giocato in modo evasivo, non dovrebbe offendersi. Prima della partita ho detto: 'Non ha corso rischi contro l'Australia, oggi Arda dovrebbe rischiare'. Quando erano in dieci uomini e sono stati colti in fuorigioco su calcio d'angolo... Arda ha giocato in modo evasivo da quel momento in poi, è rimasto lì".

L'accusa di Kahveci a Calhanoglu

Kahveci non ha però risparmiato dalla sua analisi negativa il capitano Hakan Calhanoglu: "Nessuno dovrebbe parlarmi del cross che ha fatto o del colpo di testa di Deniz. Arda, che gioca nel Real Madrid e ci rappresenta con orgoglio, non dovrebbe assumersi così poche responsabilità. Lo stesso vale per Hakan Çalhanoğlu, che sta brillando all'Inter. Chi avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità non l'ha fatto".