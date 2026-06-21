Aggiornamenti sulla situazione Ebenezer Akinsanmiro, per il quale il Pisa ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 7,5 milioni di euro rimandando così il giocatore all'Inter dopo un anno di prestito, arrivano dal portale SestaPorta, vicino alle vicende del club toscano. Il sito riferisce, citando fonti milanesi vicine alla società interista, in Viale della Liberazione non sarebbe mai arrivata un'effettiva richiesta di esercizio della clausola per il riscatto del giocatore nigeriano. La stessa redazione ha inoltre aggiunto di avere scoperto da fonti vicine alla società nerazzurra che il mancato acquisto definitivo sarebbe frutto semplicemente di un accordo tra le due società, probabilmente in merito a future situazioni tra i due club.

Nuova versione: tutto saltato per un problema burocratico

Sulla vicenda interviene anche Fabrizio Romano, che spiega invece che l'operazione riscatto di Akinsanmiro è saltata per un problema tra club: era stato esercitata la clausola da 7,5 milioni ma problemi di tipo burocratico hanno fatto implodere tutto al momento dello scambio dei documenti.