Inevitabilmente, la precoce eliminazione dai Mondiali della Turchia, un percorso che ha rovinato un'attesa durata 24 anni, ha scatenato una marea di critiche che non hanno risparmiato in particolare il capitano Hakan Calhanoglu. Parole pesanti che hanno scatenato la reazione furibonda della moglie Sinem, che tramite un post sui social media ha replicato in modo veemente agli accusatori: "Come avete dimenticato in fretta... Hakan era il nostro capitano quando ci siamo qualificat ai Mondiali, ed è il nostro capitano anche adesso che siamo stati eliminati. Il capitano che prendete di mira oggi è lo stesso capitano di cui eravate orgogliosi ieri".

La furia di Sinem: "Il capitano è lo stesso, a cambiare è la vostra prospettiva"

La reprimenda di Sinem Calhanoglu si fa ancora più pesante nei toni: "Questa squadra e il suo capitano hanno lottato fino al fischio finale, ma questo è il calcio; a volte le cose non vanno come previsto. È facile assumersi la responsabilità quando si vince e cercare un colpevole quando si perde. Il capitano è sempre lo stesso; è la vostra prospettiva che è cambiata. Criticare oggi ciò che ieri hai applaudito dimostra che voi amate il risultato, non il calcio in sé.