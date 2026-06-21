Prima della seconda partita della Francia ai Mondiali del 2026 contro l'Iraq, in programma lunedì alle 23:00, il difensore dell'Arsenal William Saliba ha tenuto una conferenza stampa dove ha parlato dell'atmosfera all'interno della squadra e ha confermato quanto affermato dai suoi compagni riguardo alla dinamica positiva del gruppo dei Bleus: "Il gruppo sta andando molto bene. Da quando sono qui con la Nazionale è sempre andato d'accordo. Ci divertiamo molto. È questo che ci rende forti, e aiuta anche ad alleviare la pressione in una competizione come questa. Quando non siamo in campo, ci facciamo delle belle risate".

La fama di Tikus lo precede

Saliba spiega poi quali sono i giocatori che contribuiscono maggiormente a mantenere l'umore alto tra gli uomini di Didier Deschamps: "Ci sono un sacco di persone divertenti in questa squadra, il tempo passa più in fretta. Sapete i nomi... Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé. Metà della squadra è divertente". Incalzato da un giornalista che gli ha fatto notare di non essersi incluso nella lista, il venticinquenne ha risposto scherzosamente: "Sì... sono umile".