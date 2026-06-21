Alla Svizzera serviva trovare il gol per sbloccare l'impasse contro la Bosnia-Erzegovina e allora sono entrati il mattatore della gara Johan Manzambi, Ruben Vargas e Djibril Sow. Poi, una volta trovata la rete del vantaggio, era necessario difendere con ordine e lucidità. Ed è stato quello il momento in cui Murat Yakin si è affidato a Luca Jaquez. “È successo tutto molto in fretta, dal riscaldamento all’ingresso in campo. È stata una grandissima emozione”. Una decina di minuti, recupero compreso, ma intensissimi. Tre gol, due della Svizzera, e una vittoria fondamentale per il cammino nel torneo: “Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo vincere il gruppo. Per riuscirci dovremo battere il Canada”, ha spiegato in conferenza stampa.

Il sogno Mondiale di Jaquez

Jaquez sa che, per continuare a crescere, può imparare molto dai compagni più esperti: “Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji e Silvan Widmer sono giocatori di grande qualità che hanno vestito tante volte la maglia della Nazionale - ha sottolineato il lucernese - Cerco di rubare qualcosa da ognuno di loro durante gli allenamenti. Inoltre sono persone disponibili, è bello parlare con loro e ricevere consigli. l Mondiale è un sogno. Era il sogno che avevo da bambino e adesso sono qui a viverlo. È un’avventura pazzesca”.