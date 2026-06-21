Frenkie de Jong era in dubbio per la partita del Gruppo F dei Paesi Bassi contro la Svezia, ma alla fine è riuscito a giocare. Non solo: il centrocampista del Barcellona è partito titolare all'NRG Stadium di Houston e ha contribuito alla netta vittoria per 5-1 della sua squadra sugli svedesi. Il dopopartita è stato l'occasione per il giocatore neerlandese per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, andandoci pesante ai microfoni del canale del suo Paese SBS6: "Ho la sensazione che molte persone non capiscano nulla di calcio. Lo guardano, ma non lo capiscono veramente, per così dire. Non è una cosa negativa, perché permette a tutti di parlarne, ma è la verità. Certo, si può criticare se si pensa che qualcuno non stia giocando bene. Va bene, e non abbiamo problemi con questo. Ma spesso si esagera a tal punto che vengono immediatamente etichettati come cattivi giocatori".

Bisognerebbe fare un discorsetto

De Jong ha continuato a difendere il suo stile di gioco. "Sento dire che non faccio passaggi filtranti, ma non è vero. Semplicemente non prestano attenzione alla partita. Dipende dalla partita, ma anche dal momento. Puoi fare un passaggio filtrante, ma poi la palla finisce sempre tra le braccia del portiere. Sì, credo che alcune persone facciano fatica a capirlo. Forse dovrei sedermi a parlare con loro qualche volta. Dipende anche dal momento stesso. Se qualcuno sta correndo o no, come sta correndo... Qui ci sono tutti bravi giocatori. Chiunque può avere una brutta partita. Ed è giusto che vengano criticati per questo. Ognuno può dire quello che vuole, e ho la sensazione che, alla fine, lo facciano per farsi notare", ha affermato.