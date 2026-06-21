Frenkie de Jong era in dubbio per la partita del Gruppo F dei Paesi Bassi contro la Svezia, ma alla fine è riuscito a giocare. Non solo: il centrocampista del Barcellona è partito titolare all'NRG Stadium di Houston e ha contribuito alla netta vittoria per 5-1 della sua squadra sugli svedesi. Il dopopartita è stato l'occasione per il giocatore neerlandese per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, andandoci pesante ai microfoni del canale del suo Paese SBS6: "Ho la sensazione che molte persone non capiscano nulla di calcio. Lo guardano, ma non lo capiscono veramente, per così dire. Non è una cosa negativa, perché permette a tutti di parlarne, ma è la verità. Certo, si può criticare se si pensa che qualcuno non stia giocando bene. Va bene, e non abbiamo problemi con questo. Ma spesso si esagera a tal punto che vengono immediatamente etichettati come cattivi giocatori".
Bisognerebbe fare un discorsetto
De Jong ha continuato a difendere il suo stile di gioco. "Sento dire che non faccio passaggi filtranti, ma non è vero. Semplicemente non prestano attenzione alla partita. Dipende dalla partita, ma anche dal momento. Puoi fare un passaggio filtrante, ma poi la palla finisce sempre tra le braccia del portiere. Sì, credo che alcune persone facciano fatica a capirlo. Forse dovrei sedermi a parlare con loro qualche volta. Dipende anche dal momento stesso. Se qualcuno sta correndo o no, come sta correndo... Qui ci sono tutti bravi giocatori. Chiunque può avere una brutta partita. Ed è giusto che vengano criticati per questo. Ognuno può dire quello che vuole, e ho la sensazione che, alla fine, lo facciano per farsi notare", ha affermato.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 18:30 Il 'papocchio': Akinsanmiro-Pisa, niente riscatto per un malinteso formale
- 18:25 I Paesi Bassi surclassano la Svezia, Dumfries: "Si può sempre migliorare"
- 18:10 Jones, l'Inter rilancia: 25 milioni. Da Liverpool no secco e infastidito
- 18:05 Akinsanmiro-Pisa, il 'mistero' si infittisce: due versioni del mancato riscatto
- 17:55 Dietrofront Pisa, niente riscatto di Akinsanmiro. Per lui ora la Bundesliga
- 17:45 Carraro: "Tanti fondi USA proprietari, ma qui col calcio non si guadagna"
- 17:30 De Jong senza peli sulla lingua: "Molti non capiscono nulla di calcio"
- 17:15 Kahveci attacca Calhanoglu: "Si è assunto poche responsabilità"
- 17:00 La moglie di Calhanoglu all'attacco: "Voi non amate il calcio, ma il risultato"
- 16:45 Saliba: "Nella Francia metà della squadra è divertente. Thuram tra questi"
- 16:30 Svizzera, Jaquez: "Cerco sempre di rubare qualcosa da Akanji"
- 16:15 Qatar Stars League, Abassi: "Il problema dell'Italia non è il CT"
- 16:00 Tardelli: "L'Italia non è scarsa. Ma dobbiamo ripensare il nostro calcio"
- 15:45 Allarme infortuni ai Mondiali: si fermano Schlotterbeck e Raphinha
- 15:30 Materazzi: "Mondiale, Van Dijk il difensore più forte. Akanji meglio di Saliba e Gabriel"
- 15:16 Mancini: "Rinnovo? Sono sereno". Poi sorride quando si parla di Inter
- 15:00 Spinaccè nei radar della Carrarese. Ma non risultano trattative avanzate
- 14:45 La ThuLa a caccia del primo goal “mondiale”: le quote
- 14:30 videoInter, i migliori 10 brasiliani della storia dell'Inter secondo Maicon e Lucio
- 14:15 Giappone, Nagatomo esulta per la vittoria. Zanetti lo applaude: "Grande"
- 14:00 Bielsa: "Hydration break? Alterano il concetto del calcio"
- 13:25 Clarin - Argentina-Austria, chi con Messi? Lautaro verso la conferma
- 13:10 L'ex allenatore di Palestra: "Allacciavo le scarpe a un talento"
- 12:53 Sky - Jones-Inter, non c'è fretta. Frattesi, ancora nessuna offerta dal Forest
- 12:38 Dzemaili: "Ho criticato Akanji, ma con la Bosnia è stato sensazionale"
- 12:24 Romano: "Jones, situazione al momento bloccata". Paz, serve pazienza
- 12:10 Martinez: "Inter, voglio essere un giocatore chiave. Dumfries via? Spiace"
- 11:50 Sucic: "Stagione di successo all'Inter, mai avuto problemi di adattamento"
- 11:35 Dumfries: "Mondiale senza l'Italia? E' dura, lì ho tanti amici. Calha? Peccato"
- 11:20 Zazzaroni: "Inter-Nico Paz, dopo Palestra gli altri acquisti attraverso le cessioni"
- 11:05 Curacao fa la storia: primo punto! Poker del Giappone
- 10:40 Corsera - L'Inter può pensare in grande per Nico Paz. Grazie a Mou
- 10:23 Repubblica - Nuovo nome per il post-De Vrij: l'Inter punta Ostigard
- 10:07 TS - Con un Paz in più Chivu può pensare al 'suo' modulo
- 09:50 TS - Como-Real, giorni da Paz. I blancos hanno fatto il prezzo e l'Inter osserva
- 09:35 Paolo Sousa incensa Chivu: "Dopo Inzaghi non era facile"
- 09:23 CdS - Solet, immediatamente realizzabile. Jones dipende da Frattesi
- 09:09 CdS - Palestra-Inter, nuovo incontro all'orizzonte tra le parti
- 08:48 GdS - Delusione mondiale per Calhanoglu, ma l'Inter lo aspetta e vuole tenerlo
- 08:34 GdS - Non solo Solet, l'Inter lavora alla difesa e punta Ndicka
- 08:20 CdS - Inter-Nico Paz, si può! Real e Como 'litigano', Marotta si attrezza a colpire
- 00:00 Nico Paz, Curtis Jones e i piedi per terra
- 23:59 La Costa d’Avorio di Bonny fa una grande partita, ma non basta: vince la Germania
- 23:45 Anellucci si accoda al giudizio di questi giorni: "Palestra? Cifre folli"
- 23:35 Argentina, Scaloni studia l'undici anti-Austria: Lautaro fuori?
- 23:30 Fallimento Turchia, Montella non si dà pace: "65 tiri in due partite..."
- 23:21 Non solo Palestra: l'Inter lavora per Solet. E su De Vrij-Panathinaikos...
- 23:07 Un passo alla volta: Jones e quella duttilità che manca alla mediana
- 22:53 Dumfries: "Non è ancora il momento di salutare i tifosi dell'Inter"
- 22:50 Un po' di Italia al Mondiale: Mariani dirigerà anche Colombia-Congo
- 22:35 Real Madrid scatenato! Non solo Dumfries e Bernardo, vicino Enzo Fernandez
- 22:20 Calhanoglu deluso, ma Arda Guler calca la mano: "Dobbiamo vergognarci"
- 22:05 Dal like di Thuram al 'Believe that': il post di Palestra infiamma i tifosi
- 22:05 Germania-Costa d'Avorio ultimo appuntamento di giornata: Bonny dal 1'
- 21:50 Dumfries, che numeri contro la Svezia! E il dato sugli ultimi 2 Mondiali...
- 21:35 Palestra-Inter, il traguardo è vicino: l'affare può chiudersi in settimana
- 21:20 Jones-Inter, perché è anche un gioco a incastri. La pedina? Anderson
- 21:05 L'Olanda fa l'Olanda e piega la Svezia con una cinquina: Dumfries sugli scudi
- 20:50 Palestra, cifre alte? I numeri parlano. E nel frattempo si rilassa al mare
- 20:35 Thorstvedt: "La Juve? Con Carnevali lotterà per lo Scudetto"
- 20:20 Dumfries ancora protagonista: è suo l'assist del 3-0 olandese
- 20:05 Nico Paz, la settimana decisiva: previsto l'incontro tra Como e Real
- 19:50 Akinsanmiro, domani la deadline. E intanto il Bologna ci pensa...
- 19:35 Tare guarda oltre la delusione Milan: "Spero trovino un progetto serio"
- 19:20 Olanda subito scatenata: 2-0 alla Svezia in 17 minuti. Dumfries fa l'assist
- 19:06 Liverani: "L'Inter partirà in vantaggio, ha grande forza societaria"
- 18:52 Paura per Fernando Gago, colto da infarto durante la conferenza stampa
- 18:38 NBA Europe, Aivazoglou: "Anche club prettamente calcistici interessati"
- 18:23 L'Inter a Perth, Saffioti: "Sarà la loro prima volta, per noi è un orgoglio"
- 18:09 Olanda-Svezia, le formazioni ufficiali: Dumfries parte dall'inizio