Il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid è definito, ma per l'annuncio ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Non ci sono problemi legati al giocatore, né rischi che l'operazione possa saltare. Alla base del rinvio c'è esclusivamente una scelta di natura contabile e fiscale.

Annuncio rinviato per motivi di bilancio

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Real Madrid avrebbe deciso di posticipare l'ufficialità a dopo l'inizio di luglio. In questo modo, infatti, l'intera operazione verrà contabilizzata nel bilancio della stagione 2026-2027 e non in quello che si chiude il 30 giugno.

Una scelta che consentirà al club blanco di presentare un esercizio finanziario più solido e di pianificare con maggiore margine le operazioni della prossima stagione, anche in relazione ai parametri economici imposti dalla Liga.

Una questione fiscale

Il rinvio è legato anche agli aspetti fiscali dell'operazione. In Spagna gli stipendi dei calciatori vengono generalmente concordati al netto delle imposte, con aliquote IRPF che possono superare il 45%. Questo comporta un costo lordo particolarmente elevato per il club.

A ciò si aggiungono gli adempimenti relativi alle commissioni degli agenti, ai pagamenti tra società e alle obbligazioni fiscali derivanti da un trasferimento internazionale tra Italia e Spagna.

Operazione già definita

Da Valdebebas, comunque, filtra assoluta tranquillità. Il tesseramento di Dumfries viene considerato completamente concluso e resta soltanto da attendere il cambio di esercizio contabile prima di procedere con l'annuncio ufficiale.