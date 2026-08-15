Tanta concorrenza per Malick Fofana. Pur rimanendo in questo momento un nome marginale nelle dinamiche di mercato dell'Inter, nei giorni scorsi il nome del belga è stato inserito nella lista di possibili obiettivi nerazzurri. Niente di concreto, per ora, anche visti i costi. Il Lione chiede infatti 40-45 milioni di euro. Secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur, il Galatasaray avrebbe aperto le discussioni con il club francese per il classe 2005. Oltre all'Inter e al Galatasaray, piace anche a Roma e Tottenham.

Sezione: Mercato / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 13:37
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.