Tanta concorrenza per Malick Fofana. Pur rimanendo in questo momento un nome marginale nelle dinamiche di mercato dell'Inter, nei giorni scorsi il nome del belga è stato inserito nella lista di possibili obiettivi nerazzurri. Niente di concreto, per ora, anche visti i costi. Il Lione chiede infatti 40-45 milioni di euro. Secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur, il Galatasaray avrebbe aperto le discussioni con il club francese per il classe 2005. Oltre all'Inter e al Galatasaray, piace anche a Roma e Tottenham.

🚨#Galatasaray Galatasaray have opened initial talks with Lyon for Malick Fofana.



Inter, Roma and Tottenham also interested.



Lyon demand €40–45M. https://t.co/5fbkCVIgxb pic.twitter.com/fYJwG5XXtP — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 15, 2026