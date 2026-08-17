Il caso Sebastiano Esposito continua a tenere banco in casa Cagliari. Lo strappo tra le parti è stato netto, tanto che diversi club si sono informati sulla situazione dell'ex attaccante dell'Inter, attualmente alla ricerca di una soluzione alternativa. L'ultimo a interessarsi è stato il Torino che ha fatto sapere di essere pronto a puntare sul classe 2002 a patto di poterlo fare a condizioni favorevoli: Tradotto: i sardi devono aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 23:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.