Il caso Sebastiano Esposito continua a tenere banco in casa Cagliari. Lo strappo tra le parti è stato netto, tanto che diversi club si sono informati sulla situazione dell'ex attaccante dell'Inter, attualmente alla ricerca di una soluzione alternativa. L'ultimo a interessarsi è stato il Torino che ha fatto sapere di essere pronto a puntare sul classe 2002 a patto di poterlo fare a condizioni favorevoli: Tradotto: i sardi devono aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Sky Sport.