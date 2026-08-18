A quarantotto ore dal dramma che ha sconvolto il mondo sportivo, il giovane attaccante del Cagliari Yael Trepy si è svegliato dal coma. L'annuncio è arrivato dall'Ospedale della Santissima Annunziata di Sassari, dove il ragazzo era stato ricoverato dopo aver rischiato l'annegamento in una piscina. I medici, come programmato, hanno sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio.

"Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente", ha dichiarato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari. Al risveglio, il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio.