Opta Analyst ha stilato le sue previsioni di classifica per questa stagione. Secondo il celebre portale di statistiche calcistiche sarà l’Inter a chiudere davanti a tutte e ad aggiudicarsi lo Scudetto. Alle sue spalle il Napoli, poi Atalanta e Roma a chiudere il quartetto per la Champions League. Juventus quinta, Milan addirittura al sesto posto.

In coda dovrebbe salvarsi il Sassuolo, mentre ad andare in B sarebbero Lecce, Pisa e Cremonese.

Sezione: Focus / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 21:10
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print