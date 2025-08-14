Opta Analyst ha stilato le sue previsioni di classifica per questa stagione. Secondo il celebre portale di statistiche calcistiche sarà l’Inter a chiudere davanti a tutte e ad aggiudicarsi lo Scudetto. Alle sue spalle il Napoli, poi Atalanta e Roma a chiudere il quartetto per la Champions League. Juventus quinta, Milan addirittura al sesto posto.

In coda dovrebbe salvarsi il Sassuolo, mentre ad andare in B sarebbero Lecce, Pisa e Cremonese.