Stefan Savic parla ai microfoni di CBS al termine di Atletico Madrid-Inter. "E' una gara di Champions League, se non la giochi ti viene voglia di vederla dagli spalti. Una gara dai ritmi alti, nei primi minuti abbiamo cercato di attaccare per recuperare l'1-0 dell'andata. Penso che abbiamo dimostrato di essere una squadra contro cui nessuno vuole giocare, specialmente se siamo in casa e sono contento per i ragazzi perché abbiamo ricevuto diverse critiche di recente - dice l'ex difensore della Fiorentina -. L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa e penso che abbiamo dimostrato di poter fare ancora cose importanti. Guardiamo partita per partita, non pensiamo già che vinceremo, ma come ho detto penso che nessuno ci voglia trovare nei quarti di finale".

"Nello stadio - continua - c'era grande energia e il gol di Griezmann ci ha dato forza. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche un'occasione con Riquelme all'ultimo secondo, l'Inter ha avuto delle chance in contropiede. Una grande partita, sono molto contento di averla potuta giocare".