Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, l'Inter ha bisogno di mettere a segno dei colpi in uscita per fare cassa e per assottigliare la rosa, soprattutto a centrocampo. Sul fronte delle partenze, il Monza continua a seguire Massolin e Akinsanmiro. Per Asllani, invece, si registra un sondaggio del Cagliari che al momento non si è trasformato in una vera trattativa.

Frattesi, situazione delicata

Più delicata la situazione legata a Frattesi. Il centrocampista vorrebbe restare in Italia, ma al momento non sembra rientrare pienamente nel progetto tecnico di Chivu. Non sono però ancora arrivate offerte concrete. La sovrabbondanza in mediana potrebbe quindi rallentare l’arrivo del nuovo centrocampista, mentre l’Inter continua a lavorare parallelamente anche per completare difesa e fascia destra.