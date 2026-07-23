Un momento di relax e tranquillità per Lautaro Martinez, che nelle ultime ore ha condiviso sui social una storia dal mood estivo. L’attaccante argentino si è mostrato sdraiato sul mare, accompagnando l’immagine con un’emoji della batteria, un chiaro messaggio legato alla necessità di ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni. Dopo una stagione intensa e ricca di responsabilità, il capitano dell’Inter si sta concedendo qualche giorno di pausa per recuperare le forze fisiche e mentali prima del ritorno sul campo. La nuova annata è ormai alle porte e Lautaro vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili, pronto ad affrontare nuove sfide e a guidare ancora una volta la squadra nerazzurra. Il messaggio pubblicato dal numero 10 argentino sembra quindi rappresentare un equilibrio tra riposo e concentrazione: qualche momento lontano dal calcio per ricaricare le batterie, con lo sguardo già rivolto alla preparazione che inizierà tra circa un mese. Per Lautaro il conto alla rovescia è già partito: la prossima stagione lo aspetta.