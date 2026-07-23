Il futuro della Nazionale entra in una fase decisiva. Nell’incontro previsto oggi in Lega, Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo presenteranno ai presidenti dei club le linee guida del nuovo progetto federale, con particolare attenzione alla scelta del prossimo commissario tecnico. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ora le società di Serie A il nome che raccoglie maggiore consenso sembra essere quello di Antonio Conte. L’ex ct viene considerato una soluzione di grande affidabilità, capace di unire esperienza, competenze tecniche e carisma in un momento in cui l’Italia ha bisogno di certezze.
Conte rappresenta una garanzia per la ripartenza
Per Conte si tratterebbe di un ritorno sulla panchina azzurra dopo l’esperienza tra il 2014 e il 2016, culminata con l’Europeo in Francia e l’eliminazione ai rigori contro la Germania. I club sarebbero pronti a sostenere il suo eventuale ritorno anche dal punto di vista economico. In cambio, però, chiederebbero una presenza più costante della Nazionale nella vita delle società e un dialogo più stretto tra federazione, settore tecnico e club.
La Nazionale al centro di un progetto più ampio
La scelta del nuovo commissario tecnico rappresenta soltanto il primo tassello di un piano che punta a rilanciare l’intero movimento. Tra le priorità ci sono il rinnovamento dei settori giovanili, la valorizzazione dei talenti italiani e una maggiore collaborazione con le società. L’obiettivo è costruire una Nazionale che torni a essere il riferimento dell’intero sistema e che riesca ad accompagnare meglio il percorso dei giovani dalle selezioni minori fino alla squadra maggiore.
Oggi il vertice in Lega
Il confronto con i presidenti inizierà oggi e servirà a raccogliere indicazioni sul progetto e sulla scelta del ct. La Serie A dovrebbe esprimere con forza la propria preferenza per Conte, considerato il profilo più pronto per affrontare una fase delicata e ridare immediatamente competitività alla Nazionale. Il tema resterà comunque aperto anche nei prossimi giorni, con ulteriori incontri tecnici già previsti. Ma il primo messaggio dei club sembra chiaro: per ripartire serve una garanzia, e quella garanzia porta il nome di Antonio Conte.
Autore: Ludovica Ferrante
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