Spazio al calciomercato nell'appuntamento pomeridiano sul canale Youtube. L'Inter insegue il sogno Romero, si è parlato di una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe essere più basso. Si spera di sbloccare il mercato in uscita: ci sono novità su Massolin, Akinsanmiro e Asllani.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 16:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.