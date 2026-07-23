Yann Bisseck ha parlato a Sky Sport DE della possibilità di tornare un giorno a giocare in Bundesliga. Il difensore tedesco, al momento, non sembra però avere intenzione di lasciare l’Inter.

“Non è qualcosa a cui penso in questo momento. Nel calcio, però, sappiamo che davanti all’offerta giusta le situazioni possono cambiare molto rapidamente. Io comunque gioco nell’Inter e direi che non è affatto male, quindi oggi un eventuale ritorno in Bundesliga non è una mia preoccupazione”, ha concluso.

Yann Bisseck ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Jürgen Klopp alla guida della Nazionale tedesca: Il suo arrivo mi dà fiducia. È un allenatore di altissimo livello e sono convinto che saprà portare le sue idee e fare un buon lavoro. Naturalmente, alla fine, molto dipenderà anche dai giocatori e non è pensabile che cambi tutto da un giorno all’altro. Ma sono davvero curioso e felice di vedere cosa riuscirà a costruire”.