Alessandro Nenna non è più un giocatore dell'Inter. Il classe 2007 si trasferisce a titolo definitivo all'Arzignano Valchiampo, club veneto che gioca in Serie C. L'ormai ex difensore centrale della Primavera dell'Inter ha firmato un contratto triennale. "Alessandro Nenna è un nuovo calciatore gialloceleste. Il difensore milanese classe 2007 firma con l’FC Arzignano Valchiampo un contratto triennale", questo il comunicato dell'Arzignano.

Nenna invece ha dichiarato: "Sono molto contento di essere venuto qua, emozionato per la prima esperienza tra i grandi e carico. Porto in squadra gioventù e voglia". Arrivato all'Inter nel 2019 dal Club Milano, è stato per 7 stagioni nel settore giovanile nerazzurro. L'anno scorso ha raccolto 25 presenze nella Primavera di Benny Carbone.