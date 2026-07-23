L'Italia non abbandona il sogno che porta a Pep Guardiola come CT della Nazionale. Questa mattina pareva che la richiesta economica dell'allenatore ex Manchester City fosse esagerata, al punto da allontanare, quasi definitivamente, il 'matrimonio' tra le parti. Oggi pomeriggio, però, Paolo Maldini ha dato una risposta netta ai giornalisti che lo hanno intercettato fuori dalla sede della Lega Serie A.

L'ex milanista, ora direttore tecnico dell'Italia, ha detto: "Per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante". Insomma, per convincere il tecnico servirà qualcosa di più rispetto a un super stipendio. Probabile che molto passi dalle scelte extra-calcistiche di Guardiola, che nelle scorse settimane aveva annunciato la volontà di dedicare più tempo alla propria vita privata, prendendosi un periodo di pausa dalla panchina.