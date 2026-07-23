Guglielmo Vicario è stato per diverso tempo accostato al mercato dell'Inter. Il profilo del portiere del Tottenham e della Nazionale azzurra è stato attenzionato dal club nerazzurro durante le riflessioni per il dopo Sommer. La scelta è poi ricaduta sulla conferma e sulla promozione di Pepo Martinez e sull'acquisto dell'esperto Provedel.

Svolta a Londra

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Vicario da oggi è ufficialmente fuori rosa al Tottenham. Il portiere infatti è stato escluso dai convocati di De Zerbi per il pre-season tour in Australia. Il suo futuro potrebbe essere in Italia, infatti è un profilo che piace a Juve e Napoli.