Guglielmo Vicario è stato per diverso tempo accostato al mercato dell'Inter. Il profilo del portiere del Tottenham e della Nazionale azzurra è stato attenzionato dal club nerazzurro durante le riflessioni per il dopo Sommer. La scelta è poi ricaduta sulla conferma e sulla promozione di Pepo Martinez e sull'acquisto dell'esperto Provedel.

Svolta a Londra

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Vicario da oggi è ufficialmente fuori rosa al Tottenham. Il portiere infatti è stato escluso dai convocati di De Zerbi per il pre-season tour in Australia. Il suo futuro potrebbe essere in Italia, infatti è un profilo che piace a Juve e Napoli

Sezione: Mercato / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 14:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.