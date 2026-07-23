L'Inter continua a cercare rinforzi per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries e le trattative sfumate per Palestra e Khalaili. Maurizio Compagnoni, nel suo editoriale per Sky Sport Insider, ha parlato anche di Andy Diouf

La soluzione interna

Il francese potrebbe rappresentare la sorpresa della stagione. Chivu sta lavorando per renderlo un quinto sulla fascia, ieri nella prima amichevole della stagione ha trovato anche la via del gol per due volte. 

“Giocatore per me molto sottovalutato in Italia, è potenzialmente fortissimo. Ha la forza e la corsa per fare quel ruolo”, le parole di Compagnoni. 

Sezione: Focus / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 15:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.