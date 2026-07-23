L'Inter continua a cercare rinforzi per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries e le trattative sfumate per Palestra e Khalaili. Maurizio Compagnoni, nel suo editoriale per Sky Sport Insider, ha parlato anche di Andy Diouf.

La soluzione interna

Il francese potrebbe rappresentare la sorpresa della stagione. Chivu sta lavorando per renderlo un quinto sulla fascia, ieri nella prima amichevole della stagione ha trovato anche la via del gol per due volte.

“Giocatore per me molto sottovalutato in Italia, è potenzialmente fortissimo. Ha la forza e la corsa per fare quel ruolo”, le parole di Compagnoni.