Dario Canovi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare le prime operazioni di calciomercato di questa Serie A. "Chi si è mosso meglio? Fiorentina, Como e Milan si sono mosse bene. Adesso aspettiamo Napoli, Juve, Bologna, Inter. La Lazio di Gattuso? “Non mi aspetto niente. Non farà mercato. C’è un presidente che non ha capito che questa società non può avere un futuro"

Guardiola e la Nazionale

"Guardiola? Ci stanno provando ma sarà difficile. E un grande allenatore ma il calcio italiano ha bisogno di altro. Le riforme. Le seconde squadra in C. I settori giovanili che siano obbligati a versare una parte del bilancio nel settore giovanile - ha aggiunto -. Senza questo può arrivare anche il padre eterno - ha aggiunto -. Guardiola mi sembra più un’operazione di propaganda che una soluzione. Guardiola è un grande allenatore, nessuno lo mette in dubbio. Ma… scopre lui i talenti? Serve uno che faccia crescere i calciatori. Forse Pirlo potrebbe essere un buon profilo. Come Mancini”.