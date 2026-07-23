L’Inter che sta prendendo forma nel ritiro in Germania conserva l’ambizione di restare ai vertici, ma Cristian Chivu sta approfittando di questa fase della preparazione per sperimentare nuove soluzioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il sistema di riferimento resta il 3-5-2, anche se il tecnico nerazzurro sta valutando alternative utili sia per ampliare le rotazioni sia per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Il primo test estivo contro l’SV Aasen ha fornito alcune indicazioni interessanti, a partire dalla posizione di Andy Diouf.

Diouf provato sulla fascia destra

Nel secondo tempo dell’amichevole, il francese è stato schierato sulla corsia occupata nelle ultime stagioni da Dumfries. Diouf ha mostrato buone qualità, soprattutto in fase offensiva, andando anche vicino al gol e servendo un assist a Dimarco. La fascia non rappresenta il suo ruolo naturale, ma la sua capacità di adattarsi potrebbe trasformarlo in una risorsa preziosa per Chivu. Una soluzione simile è stata provata anche con Luis Henrique, utilizzato prima a destra e poi sulla corsia opposta.

Bastoni può diventare una soluzione al centro

Novità anche in difesa. Senza Alessandro Bastoni, ancora impegnato nel percorso di recupero, Chivu sta valutando Carlos Augusto come alternativa sul centrosinistra della linea a tre. Una volta rientrato Bastoni, però, potrebbe essere proprio il difensore italiano a rappresentare un’opzione anche in posizione centrale. L’Inter continua a cercare un nuovo rinforzo per il reparto, ma il tecnico vuole costruire più soluzioni interne senza dipendere esclusivamente dal mercato.

Stankovic alternativa a Calhanoglu

A centrocampo prende sempre più quota Aleksandar Stankovic. Il giovane nerazzurro è stato provato davanti alla difesa e viene considerato una possibile alternativa a Hakan Calhanoglu. Chivu conosce bene le qualità del centrocampista e potrebbe garantirgli maggiore spazio nel corso della stagione. Stankovic rappresenta inoltre una soluzione più fisica e verticale, caratteristiche che potrebbero tornare utili in determinate partite.

Curtis Jones resta il rinforzo ideale per il centrocampo

Il mercato resta comunque aperto. Chivu vorrebbe aggiungere un ulteriore centrocampista alla rosa e il profilo ideale continua a essere Curtis Jones, giocatore capace di garantire intensità, forza e qualità. Diverso il discorso relativo alla porta, dove l’Inter sembra invece avere già le idee chiare. Dopo l'addio di Yann Sommer, Josep Martinez parte titolare e Ivan Provedel è pronto ad alternarsi con lui, visti i tanti impegni in calendariio. Per Chivu la concorrenza tra i pali rappresenta una risorsa, soprattutto in una stagione lunga e ricca di impegni.