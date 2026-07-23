L’Inter che sta prendendo forma nel ritiro in Germania conserva l’ambizione di restare ai vertici, ma Cristian Chivu sta approfittando di questa fase della preparazione per sperimentare nuove soluzioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il sistema di riferimento resta il 3-5-2, anche se il tecnico nerazzurro sta valutando alternative utili sia per ampliare le rotazioni sia per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Il primo test estivo contro l’SV Aasen ha fornito alcune indicazioni interessanti, a partire dalla posizione di Andy Diouf.
Diouf provato sulla fascia destra
Nel secondo tempo dell’amichevole, il francese è stato schierato sulla corsia occupata nelle ultime stagioni da Dumfries. Diouf ha mostrato buone qualità, soprattutto in fase offensiva, andando anche vicino al gol e servendo un assist a Dimarco. La fascia non rappresenta il suo ruolo naturale, ma la sua capacità di adattarsi potrebbe trasformarlo in una risorsa preziosa per Chivu. Una soluzione simile è stata provata anche con Luis Henrique, utilizzato prima a destra e poi sulla corsia opposta.
Bastoni può diventare una soluzione al centro
Novità anche in difesa. Senza Alessandro Bastoni, ancora impegnato nel percorso di recupero, Chivu sta valutando Carlos Augusto come alternativa sul centrosinistra della linea a tre. Una volta rientrato Bastoni, però, potrebbe essere proprio il difensore italiano a rappresentare un’opzione anche in posizione centrale. L’Inter continua a cercare un nuovo rinforzo per il reparto, ma il tecnico vuole costruire più soluzioni interne senza dipendere esclusivamente dal mercato.
Stankovic alternativa a Calhanoglu
A centrocampo prende sempre più quota Aleksandar Stankovic. Il giovane nerazzurro è stato provato davanti alla difesa e viene considerato una possibile alternativa a Hakan Calhanoglu. Chivu conosce bene le qualità del centrocampista e potrebbe garantirgli maggiore spazio nel corso della stagione. Stankovic rappresenta inoltre una soluzione più fisica e verticale, caratteristiche che potrebbero tornare utili in determinate partite.
Curtis Jones resta il rinforzo ideale per il centrocampo
Il mercato resta comunque aperto. Chivu vorrebbe aggiungere un ulteriore centrocampista alla rosa e il profilo ideale continua a essere Curtis Jones, giocatore capace di garantire intensità, forza e qualità. Diverso il discorso relativo alla porta, dove l’Inter sembra invece avere già le idee chiare. Dopo l'addio di Yann Sommer, Josep Martinez parte titolare e Ivan Provedel è pronto ad alternarsi con lui, visti i tanti impegni in calendariio. Per Chivu la concorrenza tra i pali rappresenta una risorsa, soprattutto in una stagione lunga e ricca di impegni.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 08:28 TS - Esposito mattatore in Germania, in attesa dei rinforzi dal mercato
- 08:14 CdS - Romero resta il grande obiettivo, ma parti ancora molto distanti
- 08:00 GdS - Chivu vara la nuova Inter: due titolari in porta e Diouf esterno
- 00:07 Sky - Monza su Akinsanmiro e Massolin, il Sassuolo punta Asllani
- 00:03 Sky - Esterno, fissato il budget: Spence al momento costa troppo
- 00:00 Archiviopoli
- 23:50 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:35 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 23:20 Correa verso il ritorno all’Estudiantes: l’ex Inter ha già parlato con Verón
- 23:05 Lo Monaco e i dubbi sull'Inter: "Quest'anno faticherà a imporsi"
- 22:50 Malagò: "Domani l'annuncio del nuovo ct? Non penso"
- 22:36 Compagnoni: "Se salta Spence io vedo altre soluzioni per colmare il vuoto"
- 22:22 videoUn mese al ritorno a San Siro: l'Inter carica così i tifosi
- 22:07 Non solo l'Inter: in campo oggi anche altre otto squadre di Serie A
- 21:53 FIGC, 264 nuovi direttori sportivi abilitati: ci sono Destro e Padelli
- 21:39 Mancini in campo con Malagò, frenata sulla Nazionale: "Nessun contatto"
- 21:25 Sky - Inter ferma sul mercato, giorni di valutazione: i nomi per la fascia
- 21:11 Marianella: "Guardiola ct? Difficile, ma secondo me non impossibile"
- 20:57 Dall'Argentina - Romero: Inter favorita sul Barça, ancora contatti con l'agente
- 20:43 Sabatini: "Guardiola grande allenatore, ma un CT difficilmente allena"
- 20:29 Mondiali 2026, la FIFA svela la top 11: dominio Spagna e nessun interista
- 20:15 Italia, Guardiola darà una risposta entro il weekend: chance al 50%
- 20:01 Spagna-Argentina, boom negli USA: solo il Superbowl fa più audience
- 19:47 Inter U23, buona la prima: quindici gol nell'amichevole contro il Grosio
- 19:33 Continua la pre-season dell'Inter: dove vedere la sfida contro il Karlsruher
- 19:19 UFFICIALE - Matteo Cocchi al Padova: il giocatore lascia l'Inter in prestito
- 19:05 Buona la prima per l'Inter Women: Grasshopper battuto in rimonta 2-3
- 19:00 Rivivi la diretta! TUTTO sulla PRIMA AMICHEVOLE (16-0). ROMERO sale, SPENCE scende. Tra un mese INTER-MONZA
- 18:55 Il Messaggero - Conferme su Inter-Romero, si attende l'incontro con l'agente
- 18:40 Salvatore Esposito: "Io e Sebastiano abbiamo la Sampdoria dentro"
- 18:25 Anche Roma e Milan guardano in casa Chelsea: piace Disasi
- 18:11 Malagò: "Euro2032 tema fondamentale. Arbitri? Dico una cosa"
- 17:57 Panathinaikos, primo traguardo per De Vrij: sarà il nuovo capitano
- 17:42 Zanchetta: "Tifo Inter dall'età di 6 anni, per me è sempre da Scudetto"
- 17:29 Sport - Romero, voglia di Barça. Flick lo ha preferito a Bastoni
- 17:15 videoDalla doppietta di Frattesi alla cinquina di Pio: i gol di Aasen-Inter
- 17:05 Inter e Juventus, allenamento aperto a Perth prima della sfida dell'8 agosto
- 16:50 Piacenza, amichevole con l'Inter U20 grazie ai buoni uffici di Paolillo
- 16:36 Fenucci, AD Bologna: "Valuteremo l'offerta giusta per Lucumì"
- 16:21 Serie A Women, il calendario: l'Inter di Sassarini debutta con la Fiorentina
- 16:08 Albertini su Guardiola CT: "Serve uno disposto ad accettare l'incarico"
- 15:53 Da NUOVA CALCIOPOLI ad ARCHIVIOPOLI, tutta la verità: l'INTERVISTA a LA FRANCESCA. L'INTER rischia?
- 15:39 Karlsruher, inizia il lavoro per la sfida contro l'Inter. Con un volto nuovo
- 15:25 Pensieri sul mercato attuale: c'è un solo investimento che va fatto
- 15:16 Bisseck a ITV: "Vogliamo vincere tutte le Coppe, ma non è così semplice"
- 15:10 Il Mondiale delle rivelazioni del 2030: anche Leon Jakirovic protagonista
- 14:56 SM - Fuori anche Spence, Ausilio torna al lavoro su Guela Doué
- 14:41 Festival dello Sport 2026, anche l'ex interista Adriano tra i protagonisti
- 14:27 Viviano: "Se Dodò sente di aver finito a Firenze giusto venderlo"
- 14:13 Massolin fuori dall'allenamento congiunto: per lui lieve problema muscolare
- 14:06 Trump, nuova sortita a sorpresa: "Vuole Infantino presidente dell'ONU"
- 13:52 Tiago de Vincentis, il piccolo Barella italo-belga. Il padre: "Si ispira a lui"
- 13:37 Cairo: "Il calcio italiano va rifondato. Prendiamo la Spagna come esempio"
- 13:23 Si riparla di Finalissima 2026. E l'ambasciatore spagnolo a Baires ci spera
- 13:08 Archiviazione Rocchi, telefoni non sequestrati per il "clamore mediatico"
- 12:54 Inter e Juventus pronte a battagliare per Lucumì. Ma occhio al Besiktas
- 12:39 Goleada nel test con l'Aasen: l'Inter vince 16-0. Manita per Esposito
- 12:37 Inter, vicino l'esterno 2005 Alessandro Milani dalla Lazio
- 12:27 UFFICIALE - Depositato il contratto di Apsits: comincerà con l'U23?
- 12:17 SM - Stop alla trattativa per Spence: il Tottenham spara troppo alto
- 12:10 Prima "AMICHEVOLE" per l'INTER, che FORMAZIONE per CHIVU! TENTATIVO SERIO per ROMERO: le ULTIMISSIME
- 12:05 SM - Romero, c'è un sondaggio anche da parte dell'Atletico Madrid
- 11:55 Inter Femminile: un portiere passa a titolo definitivo al Como 1907
- 11:40 Darmian, futuro in serie A? Ci potrebbe essere un ritorno
- 11:25 La Stampa - Bastoni-Al Hilal, Inzaghi non ha ancora perso le speranze
- 11:23 Bisseck: "Siamo ancora i più forti. Al quarto anno voglio uno step in più. Nazionale? Normalmente..."
- 11:11 GdS - Inter, troppi limiti sul mercato: l'obiettivo sarà ancora vincere in Italia
- 10:57 videoCocchi al Padova, l'interista arriva alle visite mediche
- 10:50 Iniziato l'allenamento congiunto contro l'SV Aasen: formazione sperimentale
- 10:43 Esposito: "Battute su Milito? Non scomodiamolo. Bastoni leader. Obiettivi? Dico che..."