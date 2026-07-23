Intervistato da Inter TV, Matteo Lavelli ha parlato dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen, dopo che questa mattina aveva parlato con i cronisti presenti. Centravanti classe 2006, si sta allenando con la Prima Squadra di Cristian Chivu in vista della prossima stagione, in attesa del rientro di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny. Ecco cosa ha detto.

Che sensazione è per te essere qui?

"Il ritiro è iniziato molto bene, il ritmo è alto e comunque le gambe stanno girando. Siamo un po' appesantiti ma si va avanti".

Hai mai ripensato all'esordio a San Siro contro il Bologna? Ti capita di ripensarci?

"Penso sempre alla fortuna che ho avuto a esordire a San Siro con questa maglia e non posso far altro che ringraziare il mister e spero che ci sarà un'altra occasione in futuro".

C'è qualcuno a cui magari ti ispiri dei tuoi compagni?

"In questo momento posso solo ispirarmi a Pio (Esposito, ndr), che è l'unico attaccante che c'è qui in questo momento. Però sicuramente prendo spunto anche dagli altri tre attaccanti (Lautaro, Thuram, Bonny, ndr), che sono tre fenomeni".

Ieri hai giocato, cosa cambia rispetto alle partite che sei abituato a giocare di solito?

"Ieri era un'amichevole, ma quando si gioca con giocatori così bisogna stare sempre attenti, cercare di sbagliare il meno possibile e ascoltare i loro consigli".