Tra i giocatori valutati dall’Inter per completare il reparto difensivo c’è anche John Stones. Il centrale inglese è attualmente libero a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Manchester City e rappresenta quindi un’opportunità interessante dal punto di vista del cartellino. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dalle richieste economiche del giocatore.
Richiesta da 10 milioni più premio alla firma
Come riportato da La Stampa, "in difesa uno dei giocatori contattati più graditi a Spalletti chiede troppo: si tratta di Stones, ha lasciato il Manchester City, vuole 10 milioni più il ricco premio alla firma, cifre su cui ragiona anche l'Inter". L’assenza di un costo per il trasferimento rende il profilo appetibile, ma tra stipendio e bonus alla firma l’investimento complessivo resterebbe comunque molto importante.
Autore: Ludovica Ferrante
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