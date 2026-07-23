Aleksandar Stankovic è pronto a raccogliere l'eredità di papà Dejan all'Inter. Il centrocampista classe 2005 è stato riportato a Milano dopo l'esperienza al Club Bruges. Indosserà la maglia numero 5, lo stesso numero che ha accompagnato Dejan durante i suoi nove anni e mezzo in nerazzurro.

Il paragone con papà

Reduce da una stagione di alto livello in Belgio, Aleksandar ha collezionato 9 gol in 54 presenze, disputando anche dieci partite da titolare in Champions League e mettendosi in evidenza con una prestazione decisiva contro il Marsiglia. Centrocampista moderno, predilige il ruolo di mezzala, anche se Chivu lo sta provando davanti alla difesa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il paragone con il padre è inevitabile, ma resta prematuro. Alla sua età Dejan aveva già conquistato trofei con la Stella Rossa e si preparava a diventare protagonista in Serie A con la Lazio.

Aleksandar, invece, è considerato uno dei migliori prospetti della sua generazione: meno versatile rispetto al padre, ma con una qualità che sembra essere un tratto di famiglia, il tiro dalla distanza. A Milano ritroverà proprio Chivu, suo allenatore nelle giovanili dell'Inter, con cui aveva già condiviso 71 partite.