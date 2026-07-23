Djed Spence continua a essere uno dei principali obiettivi dell’Inter per rinforzare la fascia destra. Il laterale del Tottenham piace molto a Cristian Chivu per caratteristiche fisiche, capacità di spinta e duttilità, visto che può essere impiegato su entrambe le corsie. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro considera Spence un profilo particolarmente adatto al proprio sistema, anche perché l’Inter è alla ricerca di un esterno capace di garantire presenza offensiva e intensità, sulla scia di quanto fatto da Dumfries.

Il problema è la valutazione del Tottenham

La difficoltà principale resta però rappresentata dai costi dell’operazione. Il Tottenham sarebbe disposto a valutare una cessione, ma chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una valutazione superiore rispetto al budget che l’Inter avrebbe previsto per rinforzare quel ruolo. I nerazzurri, infatti, avrebbero stanziato una cifra vicina ai 25 milioni, la stessa ipotizzata per l’operazione Khalaili. Al momento, dunque, Spence resta il preferito di Chivu, ma per trasformare l’interesse in una trattativa concreta servirà ridurre sensibilmente la distanza economica con il Tottenham.