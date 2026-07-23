Grande entusiasmo in Germania dove l'Inter è ogni giorno travolta dall'affetto dei suoi tifosi. Dopo l'allenamento pomeridiano, a cui non ha preso parte Massolin a causa di un affaticamento, i giocatori nerazzurri e mister Chivu si sono concessi sulla strada del ritorno verso l'hotel a selfie e autografi.

C'è chi ha scelto la golf car e chi la bici. Il primo a rientrare alla base è stato Pavard, da segnalare la presenza in Germania anche di Dario Baccin. Ecco le immagini più belle raccolte dall'inviato di FcInterNews.