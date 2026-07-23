Anan Khalaili è tornato ad allenarsi a pieno regime con l'Union Saint-Gilloise. L'esterno israeliano è stato ad un passo dall'Inter, ma il trasferimento è saltato a causa del mancato via libera del Coni all'idoneità sportiva. Ora il classe 2004 è tornato alla squadra belga dopo aver svolto dei test in Belgio che hanno dato esito positivo.

Le parole di Khalaili

"Sono tornato ad allenarmi a pieno ritmo per prepararmi a ciò che mi aspetta. Mi sento in forma e sono felice di essere in campo - le sue parole riportate da hbvl.be -. Sono sempre concentrato sulla mia carriera e ci credo sempre. Farò sempre del mio meglio e mi sento bene, in salute, in perfetta forma. Sono pronto a giocare e ad allenarmi duramente per dare il 100%. Ho disputato 99 partite negli ultimi due anni e ho giocato quasi sempre per 90 minuti. Mi sento molto bene"