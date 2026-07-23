La copertina della prima amichevole estiva dell’Inter non può che essere dedicata a Francesco Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro ha firmato cinque reti nel secondo tempo del 16-0 rifilato all’Aasen, mostrando subito una condizione brillante nel ritiro tedesco. Il valore dell’avversario invita naturalmente alla prudenza, ma al di là del risultato il giovane centravanti sta offrendo indicazioni molto positive. Esposito si è presentato alla nuova stagione in grande forma, consapevole che quella appena iniziata può rappresentare il momento della definitiva consacrazione.

Intesa con Dimarco e feeling con i compagni

Contro l’Aasen Pio ha giocato nella ripresa, trovando subito una buona intesa con Dimarco e con gli altri compagni schierati nel secondo 3-5-2 di Cristian Chivu. Accanto a lui ha agito anche il giovane Idrissou, mentre l’attaccante ha confermato sul campo quanto di buono sta mostrando quotidianamente in allenamento. Esposito continua infatti a distinguersi per qualità, presenza in area e capacità di trovare il gol con grande naturalezza.

Il paragone con Milito non lo distrae

Nei giorni scorsi una rete realizzata in allenamento, preceduta da una giocata che ha ricordato Diego Milito, aveva spinto alcuni compagni a chiamarlo scherzosamente “Principe” o “Diego”. Pio, però, resta concentrato sul proprio percorso e non sembra lasciarsi condizionare dai paragoni. Cinque gol nella prima uscita rappresentano un ottimo punto di partenza, ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport il prossimo test contro il Karlsruhe offrirà già un banco di prova più significativo per misurare la crescita dell’attaccante nerazzurro.