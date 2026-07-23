Il futuro della Nazionale continua a ruotare attorno al nome di Pep Guardiola. Giovanni Malagò attende una risposta dal tecnico spagnolo, individuato insieme a Paolo Maldini e Leonardo come il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo alla guida dell’Italia. La proposta azzurra, spiega La Gazzetta dello Sport, avrebbe affascinato almeno su un piano ideale il tecnico spagnolo, che vedrebbe nella Nazionale una sfida diversa rispetto alla quotidianità di un club. L’ex tecnico di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City starebbe però riflettendo soprattutto sull’impegno richiesto e sulle condizioni economiche dell’operazione.

L'ingaggio richiesto è stellare

Il nodo principale riguarda l’ingaggio. La FIGC avrebbe messo sul tavolo una proposta da circa 10 milioni di euro a stagione, mentre Guardiola ne chiederebbe quasi il doppio. Una distanza importante, che rende la trattativa complicata ma non ancora definitivamente chiusa. La Federazione spera che il fascino del progetto, la presenza di Maldini e Leonardo e la possibilità di costruire un nuovo percorso tecnico possano convincere l’allenatore ad accettare condizioni differenti.

Conte torna in corsa, Pirlo piace a Maldini

In attesa della risposta di Guardiola, restano aperte anche altre piste. Antonio Conte continua a essere un nome forte e potrebbe rappresentare la soluzione più immediata qualora il tecnico spagnolo decidesse di rifiutare. Tra le alternative prende quota anche Andrea Pirlo, profilo che avrebbe il gradimento di Maldini e che potrebbe inserirsi in un progetto di profonda ristrutturazione della Nazionale.

Mancini non chiude completamente la porta

Resta sullo sfondo anche Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico ha spiegato di non aver ricevuto contatti, ma senza escludere in maniera assoluta un possibile ritorno. La FIGC, però, sembra intenzionata ad aspettare prima Guardiola. Solo dopo la risposta dello spagnolo verranno valutate con maggiore decisione le alternative, in una corsa alla panchina azzurra che resta ancora completamente aperta.