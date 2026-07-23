È iniziata l’Assemblea di Lega Calcio Serie A con la presenza di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, chiamati a riferire su diversi temi, dalla cessione dei diritti TV all’estero e l'approvazione e la discussione del budget di Lega, oltre al vademecum dell'Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi e alle strategie per il nuovo ct della Nazionale.

Tutti i club sono presenti fisicamente (l’Inter con il Presidente Giuseppe Marotta, arrivato poco fa), tranne Lazio, Genoa, Napoli e Frosinone, collegati da remoto. Il numero uno nerazzurro, dopo aver presenziato all'Assemblea, partirà per la Germania dove raggiungerà la squadra e il resto della dirigenza in ritiro. Sarà l'occasione anche per fare il punto sul mercato con il tecnico Cristian Chivu.