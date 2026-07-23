Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'Inter sembra destinata ad andare in direzione contraria rispetto alle altre big: il reparto offensivo dell’Inter è considerato già completo e non avrebbe bisogno di ulteriori ritocchi. Le attenzioni della dirigenza nerazzurra sono quindi concentrate soprattutto su centrocampo e difesa, con la possibilità di rivedere la distribuzione del budget a disposizione.

Curtis Jones e soprattutto Romero nel mirino

Qualora l’Inter decidesse di non investire una cifra importante sugli esterni, il tesoretto potrebbe essere destinato a un rinforzo di maggiore peso in un’altra zona del campo. Tra i nomi indicati c’è Curtis Jones per il centrocampo, ma soprattutto Cristian Romero per la difesa. Il centrale del Tottenham, protagonista con l’Argentina al Mondiale, viene definito dal quotidiano il vero sogno dell’estate nerazzurra.

Lautaro possibile sponsor dell’operazione

A favorire l’eventuale approdo di Romero a Milano potrebbe esserci anche Lautaro Martinez. I due hanno condiviso le ultime settimane con la Nazionale argentina e non è escluso che il capitano dell’Inter abbia già avuto modo di parlargli della possibilità di trasferirsi in nerazzurro. Per l’Inter, dunque, Romero resta una pista complessa ma affascinante, soprattutto nel caso in cui la società decidesse di concentrare le proprie risorse su un grande investimento per il reparto arretrato.