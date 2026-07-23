Durante la trasmissione in diretta del Salotto di FcInterNews di ieri, Filippo Tramontana ha commentato con noi le principali notizie di calciomercato, dando un suggerimento per la fascia destra dell'Inter. Commenti anche su Romero e sulle altre principali trattative in entrata e in uscita del mercato nerazzurro.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 12:02
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.