Arrivano nuove conferme sull’interesse dell’Inter per Cristian Romero. A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha ribadito l’esistenza di una vera trattativa tra i nerazzurri e il Tottenham.

“Su Romero continuo a raccontarvi di una trattativa che esiste: Inter e Tottenham sono in contatto, confermo che hanno già cominciato a trattare”, ha spiegato l’esperto di mercato. Il prossimo passaggio dovrebbe essere un confronto diretto con gli agenti del difensore argentino. “Confermo che ci sarà un incontro nelle prossime ore, in questa settimana, tra il suo entourage e i nerazzurri. Non vogliamo illudere nessuno ma l'Inter ci sta lavorando”, ha aggiunto Romano. L’operazione resta complessa, ma il club avrebbe deciso di provarci con convinzione.

Spence si allontana per i costi

Parallelamente si complica la pista Djed Spence. Le prestazioni offerte al Mondiale avrebbero fatto aumentare sensibilmente la valutazione dell’esterno del Tottenham. “Al momento la valutazione si avvicina più ai 50 di Palestra che ai 25 di Khalaili. Spence-Inter si complica, in questo momento l'Inter la considera complicata da giorni”, ha sottolineato Romano.

L’investimento importante sarà per Romero

La strategia dell’Inter sembra quindi ormai definita. In caso di un investimento particolarmente oneroso, la priorità sarà il centrale argentino. “Quello che conta è che se l'Inter dovesse fare un investimento forte, lo farebbe su Romero: ha i fari puntati su di lui”. Anche per questo, al momento, non starebbero emergendo nuovi nomi per la fascia destra. Il Barcellona resta alla finestra per Romero, ma prima dovrà fare spazio in difesa e completare altre operazioni di mercato.