Andy Diouf è all'Inter da meno di un anno, ma il suo percorso in nerazzurro è già cambiato profondamente. Arrivato nell'agosto 2025 tra curiosità e interrogativi, il centrocampista francese classe 2003 era considerato un investimento sul futuro.

Il suo approdo a Milano è maturato dopo il mancato arrivo di Manu Koné. A quel punto la dirigenza ha deciso di puntare su di lui, investendo oltre 20 milioni di euro per un giocatore meno conosciuto ma ritenuto di grande prospettiva. Una scelta che, con il passare dei mesi, si è rivelata vincente.

Chivu-Diouf: un binomio vincente

Fondamentale è stato il lavoro di Chivu che ha individuato nel francese caratteristiche utili anche in una posizione diversa da quella naturale. Da centrocampista, infatti, Diouf è stato progressivamente adattato sulla fascia destra, un'intuizione che inizialmente sembrava un semplice esperimento ma che ha dato risultati concreti. Le prime conferme sono arrivate in Coppa Italia, dove nelle prime due presenze da esterno destro ha realizzato due reti, mostrando non solo corsa e fisicità, ma anche capacità di incidere negli ultimi metri.

La scorsa stagione si è conclusa con il gol segnato al Bologna e, nonostante gli interessamenti di diversi club stranieri, oggi è difficile immaginare Diouf lontano da Milano come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il francese si è infatti ritagliato un ruolo sempre più importante all'interno della rosa e rappresenta una delle soluzioni su cui Chivu intende continuare a puntare.

La pazza idea di Cristian

Nel ritiro estivo il giocatore ha ribadito di preferire il ruolo di centrocampista centrale, ma ha anche chiarito che la priorità resta giocare e mettersi al servizio della squadra. Se servirà continuare sulla corsia destra, sarà pronto a farlo.

Le indicazioni arrivate dalla prima amichevole hanno confermato la fiducia dell'allenatore, che vede in lui una soluzione credibile sulla fascia, soprattutto mentre il mercato è ancora alla ricerca di un sostituto di Denzel Dumfries. Per questo motivo quella che Chivu aveva definito una "pazza idea" sembra ormai essersi trasformata in una certezza