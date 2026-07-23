Cristian "Cuti" Romero è sempre più vicino a lasciare il Tottenham dopo una stagione che ha segnato la fine del suo rapporto con il club londinese. Arrivato dall'Atalanta nell'estate 2022 per 54 milioni di euro, il difensore argentino era diventato rapidamente leader e capitano degli Spurs, contribuendo alla conquista dell'Europa League 2025.

L'annata successiva, però, ha cambiato tutto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Tottenham ha vissuto una stagione disastrosa, sfiorando la retrocessione, mentre Romero è finito al centro delle polemiche anche per la gestione del grave infortunio al legamento collaterale mediale rimediato ad aprile. La decisione di proseguire la riabilitazione in Argentina, a Belgrano, per prepararsi al Mondiale, ha incrinato definitivamente i rapporti con tifosi e ambiente.

Inter alla finestra

Nel frattempo il Tottenham ha avviato una profonda rivoluzione tecnica, salutando diversi protagonisti della rosa e investendo pesantemente sul mercato. Tra i nuovi acquisti spicca Jan Paul van Hecke, prelevato dal Brighton per 60 milioni di euro e destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della difesa, riducendo ulteriormente lo spazio per Romero.

In questo scenario si inserisce l'Inter, interessata al centrale argentino. Il Tottenham, tuttavia, non intende fare sconti e continua a valutare il cartellino intorno ai 50 milioni di euro, anche se la separazione appare ormai la soluzione più probabile per entrambe le parti.