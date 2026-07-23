L’Inter continua a lavorare con convinzione su Cristian Romero. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, nel corso della settimana è previsto un incontro ufficiale tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del difensore argentino. Il club crede fortemente che Romero possa essere il centrale giusto a cui affidare la difesa e considera il suo profilo perfettamente compatibile con il progetto tecnico.

Valutazione tra 35 e 40 milioni

La valutazione del giocatore si aggirerebbe tra i 35 e i 40 milioni di euro, cifra importante ma ancora ritenuta affrontabile qualora si creassero le condizioni giuste. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste. La volontà è quella di trattare il giocatore sulla base di parametri economici considerati sostenibili, evitando rilanci incontrollati in caso di inserimento di altri club.