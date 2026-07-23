I principali obiettivi dell’Inter per il mercato in entrata sono ormai noti, con Cristian Romero seguito per la difesa e Curtis Jones per il centrocampo, mentre la pista Djed Spence sembra essersi raffreddata. Parallelamente, però, la dirigenza nerazzurra dovrà concentrarsi anche sulle cessioni, con diversi giocatori da sistemare per alleggerire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti.

Il Monza chiede Akinsanmiro e Massolin

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza avrebbe chiesto all’Inter il prestito di Ebenezer Akinsanmiro e Yanis Massolin. Le parti dovrebbero incontrarsi nuovamente nei prossimi giorni per provare a definire entrambe le operazioni. Per i due giovani, una possibile esperienza lontano da Milano potrebbe rappresentare un’occasione importante per trovare maggiore continuità e accumulare minuti.

Il Sassuolo si muove per Asllani

Intanto anche Kristjan Asllani è finito al centro del mercato in uscita. Il centrocampista albanese sarebbe infatti stato richiesto dal Sassuolo, che ha manifestato il proprio interesse all’Inter. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire quali giocatori lasceranno definitivamente o temporaneamente il club nerazzurro, mentre la società continua contemporaneamente a lavorare sui rinforzi richiesti da Cristian Chivu.