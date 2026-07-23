Nuovo arrivato in casa Inter, il francese Yanis Massolin è in ritiro con i nerazzurri in Germania. Pochi minuti fa si è fermato con i piccoli tifosi al di fuori del centro sportivo di Donaueschingen, dove la squadra di Chivu sta preparando la prossima stagione. Ecco il video realizzato dall'inviato di FcInterNews Simone Togna.

Sezione: Web Tv / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 18:23
Autore: Alessandro Savoldi
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