Piccolo contrattempo nella preparazione estiva per Yanis Massolin. Come riferisce l'inviato di FcInterNews a Donaueschingen Simone Togna, Yanis Massolin anche oggi ha svolto allenamento a parte. Nulla di grave per lui, soltanto un piccolo affaticamento muscolare che comunque gli ha impedito di sostenere i regolari carichi di lavoro che invece i compagni hanno affrontato nel pomeriggio. Proprio questo il motivo per il quale il giocatore è arrivato da solo alla seduta e anche la ragione per la quale ieri Massolin non ha preso parte all'allenamento congiunto con l'Aasen. Le sue condizioni verranno rivalutate domani.