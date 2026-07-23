Si chiude con un netto 16-0 la prima sgambata dell’Inter nel ritiro di Donaueschingen. Contro la formazione locale dell’SV Aasen, Cristian Chivu ha ruotato praticamente tutta la rosa, schierando due formazioni differenti nei due tempi da 45 minuti. Assenti soltanto Provedel, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio, e Massolin, fermato da un leggero affaticamento.
In attesa del mercato, l'Inter si gode Pio
Il grande protagonista della ripresa è stato Pio Esposito, autore di cinque reti. Nella prima frazione si è messo in evidenza anche Topalovic, autore di una tripletta. A segno inoltre Frattesi con una doppietta, Mosconi, Diouf, Dimarco e Idrissou.
Chivu aspetta un difensore
Sul piano tattico - scrive Tuttosport - ha suscitato perplessità l'impiego di Asllani da difensore centrale tra Pavard e Bastoni, un esperimento che conferma la necessità di intervenire sul mercato. Cristian Romero resta un nome gradito, ma una valutazione tra i 40 e i 50 milioni potrebbe frenare l’operazione. Diverso il discorso in caso di apertura del Tottenham a un prestito. Più fredda anche la pista legata a Djed Spence, valutato circa 40 milioni. Una cifra che l’Inter, oggi, sarebbe probabilmente disposta a investire soltanto per Curtis Jones, profilo richiesto espressamente da Chivu.
Autore: Ludovica Ferrante
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