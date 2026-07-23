Le conseguenze dell’inchiesta che ha coinvolto il mondo arbitrale italiano potrebbero riflettersi anche sulla comunicazione tra arbitri e pubblico. Tra le novità a rischio c’è infatti Open VAR, il programma realizzato da DAZN che nelle ultime stagioni ha permesso di analizzare gli episodi più controversi del campionato attraverso le spiegazioni dei vertici arbitrali e la pubblicazione degli audio tra campo e sala VAR.

Secondo quanto riporato da CalcioeFinanza , all’interno dell’Aia starebbe prendendo forma l’ipotesi di ridurre in modo significativo il progetto o addirittura interromperlo. La trasmissione, nata con l’obiettivo di aumentare la trasparenza sulle decisioni arbitrali, ha ottenuto grande attenzione da parte degli appassionati, ma non sono mancate critiche e discussioni legate alla scelta degli episodi mostrati e di quelli esclusi dall’analisi.

Negli ultimi mesi il format era già stato modificato, con uno spostamento della programmazione e un approccio più distante rispetto alle polemiche immediate del weekend. Ora il clima di tensione attorno al settore arbitrale potrebbe portare a un ulteriore ridimensionamento.

A incidere sulla possibile revisione sarebbe anche la linea del nuovo designatore Daniele Orsato, orientata verso una comunicazione meno esposta mediaticamente. La decisione finale, però, coinvolgerà anche la FIGC, mentre DAZN starebbe valutando eventuali alternative per mantenere uno spazio dedicato all’approfondimento arbitrale.