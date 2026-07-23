Sono emerse ulteriori indiscrezioni sulla terza maglia dell’Inter per la stagione 2026/2027. A riportarle è stato come sempre Footy Headlines, portale specializzato nelle anticipazioni sui kit dei club calcistici, che ha diffuso le prime informazioni riguardanti la nuova divisa nerazzurra. Il terzo kit dovrebbe accompagnare l’Inter nel corso della prossima annata e sarà destinato agli impegni ufficiali della squadra nelle varie competizioni.

Si tratta al momento di anticipazioni non ancora confermate dal club, in attesa della presentazione ufficiale della nuova maglia.