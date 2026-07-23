Il difensore - con Cristian Romero primo obiettivo - non è l’unica casella che l'Inter deve colmare sul mercato. Come scrive Il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra vuole completare la rosa di Cristian Chivu con un nuovo esterno destro e un centrocampista, così da costruire una squadra in grado di competere fino in fondo anche in Europa.

La priorità immediata resta colmare il vuoto lasciato da Dumfries. Djed Spence continua a essere una delle opzioni valutate, ma la richiesta del Tottenham, vicina ai 40 milioni di euro, viene considerata molto elevata. Per questo l’Inter potrebbe decidere di virare su altri profili dopo le difficoltà incontrate anche nelle operazioni Palestra e Khalaili.

Curtis Jones resta il preferito per il centrocampo

In mezzo al campo il nome che continua a convincere maggiormente è quello di Curtis Jones. Il giocatore del Liverpool piace da tempo per caratteristiche tecniche e intensità, ma prima di tentare un affondo per un rincorzo a centrocampo l’Inter dovrà liberare spazio nella rosa e, possibilmente, monetizzare alcune cessioni.