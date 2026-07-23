L’Inter riprenderà questa mattina la preparazione nel ritiro tedesco dopo la mezza giornata di riposo concessa ieri da Cristian Chivu. Il programma prevede una nuova fase di lavoro intenso in vista del secondo test amichevole dell’estate. Come scrive Il Corriere dello Sport, la principale novità riguarda Ivan Provedel, pronto a tornare regolarmente in gruppo dopo aver saltato in via precauzionale la sfida contro l’Aasen. Il portiere ha ormai completato il percorso di recupero successivo all’intervento alla spalla della scorsa primavera, ma lo staff ha preferito evitare qualsiasi rischio.

Anche Massolin verso il rientro

Dovrebbe allenarsi con i compagni anche Yanis Massolin, assente nell’ultima amichevole per un leggero affaticamento. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e il rientro appare vicino.

Doppie sedute e poi il test con il Karlsruhe

I Campioni d’Italia sosterranno un doppio allenamento sia oggi che domani. Proprio domani è atteso in Germania anche il presidente Beppe Marotta, che raggiungerà la squadra nel quartier generale nerazzurro. Sabato è invece prevista una sola seduta al mattino, prima della partenza nel pomeriggio per Karlsruhe. Domenica l’Inter affronterà la formazione locale, impegnata nella seconda divisione tedesca, nella seconda amichevole del precampionato. La sfida chiuderà ufficialmente il periodo di preparazione in Germania.