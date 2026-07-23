Dopo l’amichevole disputata ieri, l’Inter tornerà in campo domenica 26 luglio per un nuovo appuntamento della preparazione estiva. La squadra di Cristian Chivu affronterà il Karlsruher SC al BBBank Wildpark, in un test utile per verificare la condizione della rosa e proseguire il lavoro in vista dell’inizio della stagione.

La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’estate del club tedesco, che ospiterà i campioni d’Italia e vincitori della Coppa Italia. L’attesa del pubblico è altissima. Secondo quanto riferito da un portavoce del Karlsruher SC a KA News, gli ultimi biglietti disponibili sono andati esauriti nel giro di appena 20 minuti. Il test contro il Karlsruhe rappresenterà dunque un banco di prova decisamente più impegnativo per l’Inter, con Chivu che potrà raccogliere nuove indicazioni sullo stato di forma dei suoi giocatori e sulle soluzioni tattiche provate durante il ritiro in Germania.