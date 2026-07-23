Finché Pep Guardiola non chiuderà definitivamente la porta, la FIGC continuerà a sperare. Comescrive Tuttosport, Giovanni Malagò resta fedele al piano principale condiviso con Paolo Maldini e Leonardo, che vedono nell’ex allenatore del Manchester City il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo sulla panchina dell’Italia. Guardiola non ha ancora accettato la proposta, ma nemmeno l’ha respinta. Un dettaglio che mantiene viva la speranza, nonostante i dubbi legati alla sua volontà di prendersi una pausa dal calcio dopo la lunga esperienza in Inghilterra.

L’impegno da commissario tecnico avrebbe però caratteristiche molto diverse rispetto alla quotidianità di un club e la FIGC avrebbe presentato allo spagnolo un progetto ampio, costruito attorno al rilancio di una Nazionale assente dagli ultimi tre Mondiali.

Nessun ultimatum, ma la FIGC aspetta una risposta

L’intenzione iniziale sarebbe quella di non attendere oltre domenica, anche se non è escluso che i tempi possano allungarsi. La Federazione non sembra intenzionata a imporre ultimatum a Guardiola, consapevole dell’importanza di una scelta di questo livello. Nel frattempo restano vive le alternative. Roberto Mancini ha ribadito: "Non ci sono stati contatti per il ritorno e non dipende da me. Quel ruolo piace a tanti". Anche Andrea Pirlo attende eventuali sviluppi, mentre Antonio Conte resta più defilato ma ancora in corsa.

Conte resta il preferito di molti club

Tra le società di Serie A il nome di Conte continua a raccogliere consensi importanti. Lo stesso allenatore, parlando in passato dell’ipotesi Guardiola, aveva dichiarato: "Se ci sono i fondi, sono il primo a dire di prenderlo". Il tema economico sarà inevitabilmente centrale, anche se il progetto della nuova FIGC va ben oltre la scelta del commissario tecnico.