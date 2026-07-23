La Federcalcio francese ha ufficializzato la data della presentazione del prossimo commissario tecnico della nazionale. Attraverso una nota pubblicata nelle ultime ore, l’organismo ha annunciato che martedì 28 luglio alle ore 11:00 si terrà una conferenza stampa dedicata alla nomina del nuovo allenatore dei Bleus.

Nel comunicato, la FFF ha spiegato che l’appuntamento servirà a presentare “il prossimo commissario tecnico della nazionale francese”, senza però indicare direttamente il nome del successore di Didier Deschamps. La federazione non ha quindi confermato ufficialmente l’identità del nuovo selezionatore, alimentando ulteriormente l’attesa attorno all’annuncio.

Il grande favorito per raccogliere l’eredità di Deschamps, però, resta Zinédine Zidane. L’ex fuoriclasse francese è da tempo considerato il principale candidato alla panchina della Francia e il suo possibile arrivo alla guida della nazionale rappresenterebbe un passaggio importante per il calcio transalpino. Al momento il nome di Zidane non è stato citato dalla FFF, ma ad oggi è lui il favorito e il quasi certo ct, ma l’attesa è tutta concentrata sulla conferenza stampa del 28 luglio, quando sarà ufficializzato.