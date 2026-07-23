L’Inter continua a blindare i propri giocatori più importanti. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Yann Bisseck è ormai a un passo dal rinnovo del contratto con il club nerazzurro. Il difensore tedesco dovrebbe prolungare il proprio accordo fino al 2031, confermandosi così una pedina centrale nel progetto tecnico del club anche per le prossime stagioni e allontanando anche le possibili sirene di mercato, almeno per il momento

Passi avanti anche per Carlos Augusto

Novità positive arrivano anche sul fronte Carlos Augusto. I contatti tra l’Inter e l’entourage del brasiliano sono costanti e l’intesa per il prolungamento appare sempre più vicina. L’obiettivo è estendere il contratto fino al 2030, premiando la continuità e l’affidabilità mostrate dal giocatore nelle ultime stagioni. In attesa dei rinforzi dal mercato, che per il momento tardano ad arrivare, il club nerazzurro mette dunque al sicuro